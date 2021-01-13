Бобровский провёл первую тренировку с «Флоридой»

Вратарь клуба НХЛ «Флорида Пантерз» Сергей Бобровский поделился ожиданиями от предстоящего сезона НХЛ.
Сегодня, 13 января, он провёл первое ледовое занятие в рамках тренировочного лагеря.
«В межсезонье к нам присоединилось много новых ребят, нам предстоит сыграться. Ребята пришли хорошие, талантливые, мастеровитые. Но всё будет зависеть от того, как будем играть, работать. Всё в наших руках, наша задача – выигрывать матчи, попасть в плей-офф, и мы будем работать над этим.
Сезон будет короче, будет своего рода спринт. И наша задача готовиться к каждому матчу и стараться взять два очка в каждой встрече. Будем стараться одержать победу в каждом матче и вместе двигаться вперёд. За счёт побед будут строиться коллектив, атмосфера в раздевалке. И именно эта атмосфера в итоге приносит успех.
Тренировочный лагерь? Здорово вернуться к ребятам и начать работать, увидеть шайбу и быть рядом с товарищами по команде. Чувствовал себя хорошо. Мне просто нужно ещё несколько тренировок, и я буду готов окончательно. Сегодня было важно почувствовать ворота, лёд и экипировку на своем теле, увидеть шайбу. Была отличная тренировка», — приводит слова Бобровского пресс-служба НХЛ.
- 13 января 2021
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