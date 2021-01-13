«Вашингтон» заключил полноценный контракт с вратарём Андерсоном на 1 год и $ 700 тыс.

39-летний американский голкипер Крэйг Андерсон подписал полноценный контракт с «Вашингтон Кэпиталз», сообщает журналист Майк Фогель на своей странице в «Твиттере».
Отмечается, что вратаря выставили на драфт отказов, так как ранее Андерсон подписал с «Кэпс» пробный контракт. Через 24 часа он присоединится к команде. С голкипером подпишут однолетнее соглашение на $ 700 тыс.
Последние 10 сезонов Андерсон выступал за «Оттаву Сенаторз», но в межсезонье канадский клуб не стал предлагать голкиперу новый контракт. В минувшем сезоне он провёл в регулярном чемпионате НХЛ 34 матча, в которых ни разу не сыграл на ноль при 90,2% отражённых бросков и коэффициенте надёжности 3,25.
Андерсон выступал за «Чикаго Блэкхоукс», «Флориду Пантерз» и «Колорадо Эвеланш». В НХЛ в 648 матчах одержал 289 побед.
Напомним, «Вашингтон» в межсезонье подписал однолетний контракт с Хенриком Лундквистом, который был вынужден приостановить спортивную карьеру из-за проблем с сердцем.
- 13 января 2021
-
23:42
-
23:12
-
22:58
-
22:48
-
22:15
-
21:37
-
21:22
-
21:10
-
21:00
-
20:50
-
20:40
-
20:27
-
20:17
-
20:03
-
19:54
-
19:43
-
19:39
-
19:18
-
18:44
-
18:29
-
18:24
-
17:49
-
17:30
-
17:03
-
16:33
-
15:30
-
15:00
-
14:38
-
14:30
-
14:20
-
14:09
-
13:45
-
13:17
-
13:00
-
12:35