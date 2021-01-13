«Вашингтон» заключил полноценный контракт с вратарём Андерсоном на 1 год и $ 700 тыс.

39-летний американский голкипер Крэйг Андерсон подписал полноценный контракт с «Вашингтон Кэпиталз», сообщает журналист Майк Фогель на своей странице в «Твиттере».



Отмечается, что вратаря выставили на драфт отказов, так как ранее Андерсон подписал с «Кэпс» пробный контракт. Через 24 часа он присоединится к команде. С голкипером подпишут однолетнее соглашение на $ 700 тыс.



Последние 10 сезонов Андерсон выступал за «Оттаву Сенаторз», но в межсезонье канадский клуб не стал предлагать голкиперу новый контракт. В минувшем сезоне он провёл в регулярном чемпионате НХЛ 34 матча, в которых ни разу не сыграл на ноль при 90,2% отражённых бросков и коэффициенте надёжности 3,25.



Андерсон выступал за «Чикаго Блэкхоукс», «Флориду Пантерз» и «Колорадо Эвеланш». В НХЛ в 648 матчах одержал 289 побед.



Напомним, «Вашингтон» в межсезонье подписал однолетний контракт с Хенриком Лундквистом, который был вынужден приостановить спортивную карьеру из-за проблем с сердцем.

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