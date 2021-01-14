Марк Янковски стал автором первого гола нового сезона НХЛ
В Филадельфии на стадионе «Уэллс Фарго-центр» проходит первый матч нового сезона Национальной хоккейной лиги, в котором «Филадельфия Флайерз» принимает «Питтсбург Пингвинз»
На момент написания новости проходит первый период. Счёт в матче 1:0 в пользу «Питтсбурга». Дебютный гол нового сезона был забит на шестой минуте, а его автором стал канадский нападающий Марк Янковски. Результативную передачу в свой актив записал ещё один канадский форвард Джарен Маккан
В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги будет сыграно 868 матчей. Каждая команда проведёт по 56 матчей. Завершение регулярного сезона намечено на 8 мая. В этот день матчи проведут 30 команд из 31 существующей.
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