Нолан Патрик забил гол в матче с «Питтсбургом». Он проводит первый матч с 2019 года

В Филадельфии на стадионе «Уэллс Фарго-центр» проходит первый матч нового сезона Национальной хоккейной лиги, в котором «Филадельфия Флайерз» принимает «Питтсбург Пингвинз».
На момент написания новости проходит первый период. Счёт в матче 2:1 в пользу «Филадельфии». Дебютный гол нового сезона был забит на шестой минуте, а его автором стал канадский нападающий «Питтсбурга» Марк Янковски. Спустя десять минут Джеймс ван Римсдайк сравнял счёт. Под самый занавес периода Нолан Патрик вывел «Филадельфию» вперёд. Патрик проводит первый матч с 2019 года.
Минувший сезон 22-летний форвард пропустил из-за мигрени. В сезоне-2018/2019 Патрик принял участие в 72 матчах регулярного чемпионата. Он забросил 13 шайб и сделал 18 результативных передач при показателе полезности «-8».
В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги будет сыграно 868 матчей. Каждая команда проведёт по 56 матчей. Завершение регулярного сезона намечено на 8 мая. В этот день матчи проведут 30 команд из 31 существующей.
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