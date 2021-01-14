Летунов отстранён от тренировок с «Сан-Хосе» из-за протокола COVID-19

Национальная хоккейная лига опубликовала список игроков, которые не могут играть или тренироваться в соответствии с протоколами COVID-19.
Так, в список попал российский нападающий «Сан-Хосе Шаркс» Максим Летунов, нападающий «Ванкувер Кэнакс» Джей Ти Миллер, форвард «Питтсбург Пингвинз» Каспери Капанен и форвард «Виннипег Джетс» Николай Элерс.
Сообщается, что конца сезона, НХЛ будет делиться именами игроков, которые “недоступны” клубу для тренировок, выездов или участия в играх из-за протоколов COVID-19. Такие меры связаны с протоколом COVID-19 и могут быть результатом ряда факторов, включая первоначальный положительный тест, который остается неподтверждённым до тех пор, пока подтверждающее тестирование не будет завершено, обязательная изоляция лиц с симптомами заболевания, обязательный карантин из-за близкого контакта с высоким риском, изоляция на основе подтверждённого положительного результата, а также по другим причинам, изложенным в протоколе.
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