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Спецца стал 9-м действующим игроком НХЛ, достигшим отметки в 600 результативных передач

Спецца стал 9-м действующим игроком НХЛ, достигшим отметки в 600 результативных передач
Хоккей / НХЛ 0
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В эти минуты в Торонто (Канада) на стадионе «Скотиабанк-Арена» проходит встреча регулярного чемпионата НХЛ между «Торонто Мэйпл Лифс» и «Монреаль Канадиенс». Идёт 3-й период, счёт в матче – 4:4.

Как отмечает пресс-служба НХЛ в «Твиттере», 37-летний канадский нападающий «Торонто» Джейсон Спецца отметился знаменательным статистическим достижением, отдав в этом матче 600-ю результативную передачу в своей карьере. Он стал 9-м действующим игроком НХЛ, которому покорилась подобная отметка. Рекордсменом является его одноклубник – Джо Торнтон с 1089 передачами.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно в «твиттер»-аккаунте «Торонто Мэйпл Лифс».

Всего за карьеру в НХЛ Джейсон Спецца провёл 1123 матча, в которых набрал 941 (341+600) очко при показателе полезности «+5».

Михеев тренируется в 3-м звене «Торонто», Барабанов — в 4-м со Спеццой и Симмондсом
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