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«Торонто» в овертайме обыграл «Монреаль», Романов отметился передачей в дебютном матче

«Торонто» в овертайме обыграл «Монреаль», Романов отметился передачей в дебютном матче
Хоккей / НХЛ 0
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В Торонто (Канада) на стадионе «Скотиабанк-Арена» состоялась встреча регулярного чемпионата НХЛ между «Торонто Мэйпл Лифс» и «Монреаль Канадиенс», которая завершилась победой хозяев льда – 5:4 ОТ.

В составе «Торонто» дублем отметился Вильям Нюландер (2+1), ещё по голу у Джона Тавареса и Джимми Веси, а победная шайба в овертайме на счету защитника Моргана Райлли. В «Монреале» дубль у Джоша Андерсона, ещё по голу у Ника Судзуки и Томаша Татара.

Первым результативным действием в НХЛ отметился 21-летний российский защитник Александр Романов, ранее выступавший в КХЛ за московский ЦСКА. Он провёл на льду 22 минуты 49 секунд, отметился результативной передачей и завершил встречу с показателем полезности «0».

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео передачи Романова можно в «твиттер»-аккаунте «Монреаль Канадиенс».

Российские представители «Торонто» Илья Михеев и Александр Барабанов провели на площадке 13 минут 43 секунды и 5 минут 27 секунд соответственно, не отметившись результативными действиями. У обоих коэффициент полезности – «0».

НХЛ - регулярный чемпионат
14 января 2021, четверг. 03:00 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Окончен
5 : 4
ОТ
Монреаль Канадиенс
Монреаль
0:1 Судзуки (Друен, Питри) – 12:49' (5x4)   1:1 Нюландер (Холл, Таварес) – 15:56' (5x5)   1:2 Андерсон (Друен, Питри) – 19:36' (5x5)   1:3 Татар (Романов, Уэбер) – 27:20' (5x4)   2:3 Нюландер (Спецца, Хайман) – 38:00' (5x4)   3:3 Таварес (Марнер, Андерсен) – 39:21' (5x3)   3:4 Андерсон – 41:03' (5x5)   4:4 Веси (Нюландер) – 50:33' (5x5)   5:4 Райлли (Таварес, Мэттьюс) – 63:24' (3x3)
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