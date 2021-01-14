«Торонто» в овертайме обыграл «Монреаль», Романов отметился передачей в дебютном матче

В Торонто (Канада) на стадионе «Скотиабанк-Арена» состоялась встреча регулярного чемпионата НХЛ между «Торонто Мэйпл Лифс» и «Монреаль Канадиенс», которая завершилась победой хозяев льда – 5:4 ОТ.

В составе «Торонто» дублем отметился Вильям Нюландер (2+1), ещё по голу у Джона Тавареса и Джимми Веси, а победная шайба в овертайме на счету защитника Моргана Райлли. В «Монреале» дубль у Джоша Андерсона, ещё по голу у Ника Судзуки и Томаша Татара.

Первым результативным действием в НХЛ отметился 21-летний российский защитник Александр Романов, ранее выступавший в КХЛ за московский ЦСКА. Он провёл на льду 22 минуты 49 секунд, отметился результативной передачей и завершил встречу с показателем полезности «0».

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео передачи Романова можно в «твиттер»-аккаунте «Монреаль Канадиенс».



Российские представители «Торонто» Илья Михеев и Александр Барабанов провели на площадке 13 минут 43 секунды и 5 минут 27 секунд соответственно, не отметившись результативными действиями. У обоих коэффициент полезности – «0».