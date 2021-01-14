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В дебютном матче в НХЛ Романов сыграл больше 22 минут. Это третий показатель в «Монреале»

В дебютном матче в НХЛ Романов сыграл больше 22 минут. Это третий показатель в «Монреале»
Хоккей / НХЛ 0

В Торонто (Канада) на стадионе «Скотиабанк-Арена» состоялась встреча регулярного чемпионата НХЛ между «Торонто Мэйпл Лифс» и «Монреаль Канадиенс», которая завершилась победой хозяев льда – 5:4 ОТ.

Первым результативным действием в НХЛ отметился 21-летний российский защитник Александр Романов, ранее выступавший в КХЛ за московский ЦСКА. Он провёл на льду 22 минуты 41 секунду, отметился результативной передачей и завершил встречу с показателем полезности «0».

Игровое время новичка НХЛ оказалось третьим в его команде. В составе «Монреаля» больше игрового времени получили только защитник Ши Уэбер, отыгравший 24 минуты и 5 секунд, и Джефф Питри, сыгравший 22.45. Романов выходил на лёд как в бригаде большинства, так и при игре в меньшинстве.

«Торонто» в овертайме обыграл «Монреаль», Романов отметился передачей в дебютном матче
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