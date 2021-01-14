«Тампа» крупно обыграла «Чикаго», Василевский был близок к шат-ауту

В эти минуты Тампе (США) на стадионе «Амали-Арена» состоялась встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Тампа-Бэй Лайтнинг» на домашнем льду разгромил «Чикаго Блэкхоукс» — 5:1.
В составе «Тампы» отличились Ондржей Палат, Мэтью Жозеф, Эрик Чернак, Стивен Стэмкос и Брейден Пойнт. Автором единственной заброшенной шайбы у «Чикаго» стал Дилан Строум.
Российский вратарь «Тампы» Андрей Василевский был близок к шат-ауту, но пропустил за 3 минуты 24 секунды до конца встречи. В этой игре на его счету 22 отражённых броска из 23.
Защитник «Лайтнинг» Михаил Сергачёв записал на свой счёт результативную передачу, его время на льду составило 20 минут 31 секунду, а показатель полезности «+3». Его соотечественник Александр Волков за почти 13 минут игрового времени не отметился результативными действиями и завершил встречу с коэффициентом полезности «0».
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