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«Тампа» крупно обыграла «Чикаго», Василевский был близок к шат-ауту

«Тампа» крупно обыграла «Чикаго», Василевский был близок к шат-ауту
Хоккей / НХЛ 0
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В эти минуты Тампе (США) на стадионе «Амали-Арена» состоялась встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Тампа-Бэй Лайтнинг» на домашнем льду разгромил «Чикаго Блэкхоукс» — 5:1.

В составе «Тампы» отличились Ондржей Палат, Мэтью Жозеф, Эрик Чернак, Стивен Стэмкос и Брейден Пойнт. Автором единственной заброшенной шайбы у «Чикаго» стал Дилан Строум.

Российский вратарь «Тампы» Андрей Василевский был близок к шат-ауту, но пропустил за 3 минуты 24 секунды до конца встречи. В этой игре на его счету 22 отражённых броска из 23.

Защитник «Лайтнинг» Михаил Сергачёв записал на свой счёт результативную передачу, его время на льду составило 20 минут 31 секунду, а показатель полезности «+3». Его соотечественник Александр Волков за почти 13 минут игрового времени не отметился результативными действиями и завершил встречу с коэффициентом полезности «0».

НХЛ - регулярный чемпионат
14 января 2021, четверг. 04:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
5 : 1
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
1:0 Палат (Хедман, Стэмкос) – 10:39' (5x4)   2:0 Жозеф (Киллорн, Чирелли) – 16:18' (5x5)   3:0 Чернак (Чирелли, Киллорн) – 17:57' (5x5)   4:0 Стэмкос (Пойнт, Хедман) – 29:56' (5x4)   5:0 Пойнт (Стэмкос, Сергачёв) – 46:45' (5x5)   5:1 Строум – 56:36' (5x4)
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