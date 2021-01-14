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Получивший «5+20» в полуфинале МЧМ-2020 Нильс Хёгландер забил первый гол в НХЛ

Получивший «5+20» в полуфинале МЧМ-2020 Нильс Хёгландер забил первый гол в НХЛ
Хоккей / НХЛ 0
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В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Эдмонтон Ойлерз» принимает «Ванкувер Кэнакс». После второго периода гости впереди — 2:1.

Вторую шайбу канадской команды забросил новичок НХЛ Нильс Хёгландер. Шведский форвард удачно сыграл на отскоке и поразил ворота голкипера «нефтяников» Микко Коскинена. В первом периоде Нильс также находился на льду, когда забивал Бо Хорват. Для 20-летней восходящей звезды шведского хоккея матч с «Эдмонтоном» стал первым за карьеру в лиге.

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Проспект «Ванкувера» стал вторым бомбардиром сборной Швеции на молодёжном чемпионате мира 2020 года. В полуфинале того турнира шведская сборная уступила команде России (4:5 ОТ), а сам Хёгландер получил удаление «5+20» в первом периоде за удар локтем в голову Григория Денисенко.

Швеция — Россия: лучший бомбардир шведов Хёгландер получил «5+20»
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