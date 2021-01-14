Райлли вышел на второе место в истории «Торонто» среди защитников по голам в овертаймах

В Торонто (Канада) на стадионе «Скотиабанк-Арена» состоялась встреча регулярного чемпионата НХЛ между «Торонто Мэйпл Лифс» и «Монреаль Канадиенс», которая завершилась победой хозяев льда – 5:4 ОТ.

Автором победной шайбы стал защитник «Торонто» Морган Райлли, отличившийся в овертайме. Благодаря этому голу канадец вышел на второе место в истории «Мэйпл Лифс» среди защитников по голам в овертаймах. В активе Райлли стало пять точных бросков в дополнительных отрезках, тогда как Брайан Маккейб и Павел Кубина четырежды завершали матч в овертайме. Рекорд принадлежит Томашу Каберле (семь голов).

В составе «Торонто» дублем отметился Вильям Нюландер (2+1), ещё по голу у Джона Тавареса и Джимми Веси. В «Монреале» дубль в активе Джоша Андерсона, также отличились Ник Судзуки и Томаш Татар.