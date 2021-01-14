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«Ванкувер» обыграл «Эдмонтон» в результативном матче на старте сезона НХЛ

«Ванкувер» обыграл «Эдмонтон» в результативном матче на старте сезона НХЛ
Хоккей / НХЛ 0
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В Эдмонтоне (Канада) на стадионе «Роджерс Плэйс» состоялась встреча регулярного чемпионата НХЛ между «Эдмонтон Ойлерз» и «Ванкувер Кэнакс», которая завершилась победой гостей со счётом 5:3.

В составе «Ванкувера» отличились Бо Хорват (1+1), Нильс Хёгландер, Адам Годетт и дубль у Брока Бёзера. У «Эдмонтона» — Кайлер Ямамото, Дарнелл Нурс и Адам Ларссон.

Напомним, что обе команды являются представителями образованного перед стартом сезона Северного дивизиона, в состав которого вошли только канадские клубы. Ранее состоялась ещё одна встреча участников этого дивизиона, в которой «Торонто Мэйпл Лифс» в овертайме обыграл «Монреаль Канадиенс» со счётом 5:4. В других матчах «Филадельфия Флайерз» уверенно разобралась с «Питтсбург Пингвинз» (6:3), а «Тампа-Бэй Лайтнинг» нанёс крупное поражение «Чикаго Блэкхоукс» (5:1).

НХЛ - регулярный чемпионат
14 января 2021, четверг. 06:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
3 : 5
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
0:1 Хорват (Пирсон) – 15:32' (5x5)   1:1 Ямамото (Драйзайтль) – 25:39' (5x5)   1:2 Хёгландер (Пирсон, Хорват) – 37:19' (5x5)   2:2 Нурс (Кассиан, Бир) – 40:10' (5x5)   2:3 Годетт (Руссель, Хэмоник) – 41:53' (5x5)   2:4 Бёзер (Хьюз) – 43:44' (5x5)   3:4 Ларссон (Джонс, Кагун) – 48:18' (5x5)   3:5 Бёзер (Петтерссон, Хьюз) – 53:46' (5x5)
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