«Ванкувер» обыграл «Эдмонтон» в результативном матче на старте сезона НХЛ

В Эдмонтоне (Канада) на стадионе «Роджерс Плэйс» состоялась встреча регулярного чемпионата НХЛ между «Эдмонтон Ойлерз» и «Ванкувер Кэнакс», которая завершилась победой гостей со счётом 5:3.

В составе «Ванкувера» отличились Бо Хорват (1+1), Нильс Хёгландер, Адам Годетт и дубль у Брока Бёзера. У «Эдмонтона» — Кайлер Ямамото, Дарнелл Нурс и Адам Ларссон.

Напомним, что обе команды являются представителями образованного перед стартом сезона Северного дивизиона, в состав которого вошли только канадские клубы. Ранее состоялась ещё одна встреча участников этого дивизиона, в которой «Торонто Мэйпл Лифс» в овертайме обыграл «Монреаль Канадиенс» со счётом 5:4. В других матчах «Филадельфия Флайерз» уверенно разобралась с «Питтсбург Пингвинз» (6:3), а «Тампа-Бэй Лайтнинг» нанёс крупное поражение «Чикаго Блэкхоукс» (5:1).