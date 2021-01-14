«Ванкувер» — о Хёгландере: эту ночь Нильс забудет не скоро

В Эдмонтоне (Канада) на стадионе «Роджерс Плэйс» состоялась встреча регулярного чемпионата НХЛ между «Эдмонтон Ойлерз» и «Ванкувер Кэнакс», которая завершилась победой гостей со счётом 5:3.



В составе «Ванкувера» отличились Бо Хорват (1+1), Нильс Хёгландер, Адам Годетт и дубль у Брока Бёзера. У «Эдмонтона» — Кайлер Ямамото, Дарнелл Нурс и Адам Ларссон.

Для 20-летнего Хёгландера заброшенная шайба стала первой за карьеру в НХЛ. В матче с «Эдмонтоном» Нильс дебютировал в североамериканской лиге. Пресс-служба «косаток» опубликовала в «Твиттере» фотографию, на которой шведский нападающий запечатлён с первой шайбой в карьере.

«Вы можете этого не видеть, но он определённо улыбается под маской. Эту ночь Нильс Хёгландер забудет не скоро», — сказано в сообщении.

Фото можно посмотреть в официальном «твиттере» «Ванкувера».