Главный тренер «Тампы»: испытал огромную гордость, когда чемпионский баннер всплывал вверх

Главный тренер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер высказался после матча регулярного чемпионата НХЛ с «Чикаго Блэкхоукс» (5:1). Перед встречей команда показала чемпионский баннер, который поднимут под своды арены, когда болельщики будут допущены на матчи.

«Когда вверх всплывал чемпионский баннер, я испытывал огромную гордость. Накатили приятные воспоминания. Конечно, очень обидно было остаться в этот вечер без наших преданных фанатов на трибунах. Но эту победу мы посвящаем им.

Люди встанут утром на работу и будут обсуждать, какой вчера был крутой матч, и как хорошо мы представляем Тампу в НХЛ. Парни любят этот город, своих болельщиков, нашу команду. И благодаря этой любви мы смогли добиться успеха, завоевав Кубок Стэнли», – цитирует Купера пресс-служба НХЛ.