The Athletic: Барабанов — это аналог Сошникова, у других игроков больший потенциал атаки

Обозреватель североамериканского издания The Athletic Йонас Сигел оценил дебютный матч в НХЛ нападающего «Торонто Мэйпл Лифс» Александра Барабанова, который во встрече с «Монреаль Канадиенс» (5:4 ОТ) провёл на льду всего пять с половиной минут игрового времени и не набрал очков.

«Когда на льду находилась четвёртая тройка Симмондса, Спеццы и Барабанова, броски были в пользу «Монреаля», 9-2. Барабанов отметился самым значительным моментом в третьем периоде, когда заблокировал бросок Бретта Кулака, партнёры на скамейке запасных стали стучать клюшками по бортику в знак одобрения.

Для 26-летнего россиянина это был первый матч в НХЛ за карьеру. Аналог Никиты Сошникова сыграл пять минут. Легко представить, как «листья» поставят вместо него Ника Робертсона или даже Трэвиса Бойда, причём в ближайшие дни. Оба предлагают больший потенциал атаки, чем Барабанов», — отмечает Сигел.