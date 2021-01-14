The Athletic: Барабанов — это аналог Сошникова, у других игроков больший потенциал атаки

Обозреватель североамериканского издания The Athletic Йонас Сигел оценил дебютный матч в НХЛ нападающего «Торонто Мэйпл Лифс» Александра Барабанова, который во встрече с «Монреаль Канадиенс» (5:4 ОТ) провёл на льду всего пять с половиной минут игрового времени и не набрал очков.
«Когда на льду находилась четвёртая тройка Симмондса, Спеццы и Барабанова, броски были в пользу «Монреаля», 9-2. Барабанов отметился самым значительным моментом в третьем периоде, когда заблокировал бросок Бретта Кулака, партнёры на скамейке запасных стали стучать клюшками по бортику в знак одобрения.
Для 26-летнего россиянина это был первый матч в НХЛ за карьеру. Аналог Никиты Сошникова сыграл пять минут. Легко представить, как «листья» поставят вместо него Ника Робертсона или даже Трэвиса Бойда, причём в ближайшие дни. Оба предлагают больший потенциал атаки, чем Барабанов», — отмечает Сигел.
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