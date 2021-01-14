Кенневилль: Бобровский провёл хорошее межсезонье. Он будет большой частью успеха «Флориды»

Главный тренер «Флориды Пантерз» Джоэль Кенневилль поделился мнением о голкипере Сергее Бобровском, проведшем первое занятие на льду в ходе тренировочного лагеря.
«Я был рад снова его видеть. Во время тренировки он чувствовал себя прекрасно. Он сделал много разных упражнений и справлялся почти что с каждым броском. У него был хороший рабочий день. Посмотрим, что будет завтра, и мы поговорим с нашим вратарским тренерским штабом. В течение следующих нескольких дней мы поймём, сможет он сыграть в воскресенье или нет.
У Боба было действительно хорошее межсезонье. Он хорошо адаптировался к задачам, которые нужно было решить, и к тем моментам, над которыми нужно было поработать. Думаю, что он проделал хорошую работу, как физическую, так и умственную. Случилась небольшая неудача, но я думаю, что он очень рад начать сезон и начать делать то, что умеет.
Он проделал правильный путь, и я думаю, что он сбалансировал ожидания с тем, как ему нужно играть в воротах. Он хочет быть надёжным партнёром и вносить большой вклад в успех команды. И мы предполагаем, что он будет большой частью этого успеха», – цитирует Кенневилля пресс-служба НХЛ.
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