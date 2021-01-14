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Крикунов — об обмене Пулккинена: команда его не приняла, постоянно был сам по себе

Крикунов — об обмене Пулккинена: команда его не приняла, постоянно был сам по себе
Хоккей / КХЛ 0
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Главный тренер московского «Динамо» Владимир Крикунов объяснил, почему клуб обменял нападающего Теэму Пулккинена в «Локомотив».

«Его команда не приняла, не вошёл он в состав. Постоянно был сам по себе… Поэтому мы и пошли на эту замену. Пяаярви, которого мы вместо Пулккинена получили, был в своё время под 10-м номером на драфте выбран. И он хорошо играл в хоккей! Но сейчас его надо реанимировать, в чувство привести.

Он, видимо, и за океаном, и в «Локомотиве» действовал по жёсткой программе. У него приказ был: вошёл в зону – беги на пятак и закрывай вратаря. Он и у нас пытается только это делать. А мы ему говорим: «Ты думай больше, импровизируй!» Он же раньше и обыгрывать умел, и пасы хорошие раздавал, смотрели его старые записи.

У меня такой пример уже был – с Королюком. Помню, уговорили меня в «Ак Барсе» взять его на сентябрь. Играл как бог. Такие передачи отдавал, любо-дорого смотреть. Чупин с его пасов шесть шайб за месяц забросил. Потом Саня в НХЛ уехал. А весной наша сборная играет на чемпионате мира–2001 в Кёльне. Тут Королюк освобождается. Я к Михайлову, который тогда главным тренером был: «Давай возьмём!» Приезжает. Берёт шайбу, добегает до красной линии, швыряет её вперёд в никуда и бежит следом. В НХЛ так играть его заставляли. Объяснили, что здесь надо действовать по-другому. Но он и сам понимает, что неправильно играет, а сделать ничего не может, рефлекс выработался. Так перестроиться и не смог!» – цитирует Крикунова пресс-служба московского клуба.

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