Задоров: в Америке происходит клоунада. В России-то всё понятно, а тут, похоже, ещё хуже

Защитник «Чикаго Блэкхоукс» Никита Задоров поделился мнением о событиях, происходящих в Америке.

«Вы же видели, что было в Вашингтоне? Мне кажется, некоторые не успокоились. Если „Твиттер“ банит Трампа… Цукерберг и остальные люди вроде бы за свободу слова, а тут они просто берут и отнимают её. Какая-то клоунада происходит, я просто смеюсь над этим. В России-то всё понятно, а тут, похоже, ещё хуже.

Те, с кем я общаюсь, уже и не заморачиваются на эту тему. Никаких дискуссий нет ни на улицах, ни в раздевалке. У каждого своё мнение, никто тебе своё навязывать не будет. И за мнение тут гнобить не будут. В команде могут быть ребята кто за Трампа, а кто за Байдена. И они друг друга не ненавидят. Политика напрямую в наших жизнях не присутствует.

Тут скорее про то, что в каждом штате есть свои правила. Человек может сам выбрать, где хочет жить. Политика политикой, но люди живут нормально. Социалка всё равно есть. Понятно, что в пандемию тяжело, маленькие бизнесы закрываются, но по возможности государство старается помогать. У моего друга в Денвере магазин костюмов, так правительство ему выдало 50 тысяч долларов. При этом он не гражданин, не обладатель грин-карты, у него просто виза и европейский паспорт. Тут каждому человеку давали по 2000 долларов. Некоторым разрешают не платить кредит по квартире или машине на время пандемии.

Поэтому в большинстве своём людям по фигу, кого выбрали в президенты, тут всё равно ничего не поменяется. Вот когда есть нечего и государство тебе не помогает, то тогда нужно что-то делать. А тут поменялся президент, ну и поменялся. Забанили Трампа, ну и забанили. Зато социалка есть и люди нормально живут», — цитирует Задорова Sport24.