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Игумнов: понимаю, что в начале сезона показывал не то, что от меня ждали

Игумнов: понимаю, что в начале сезона показывал не то, что от меня ждали
Хоккей / КХЛ 0
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Нападающий московского «Динамо» Иван Игумнов прокомментировал прогресс в своей игре в ходе нынешнего сезона и поделился ожиданиями от матча регулярного чемпионата КХЛ с «Торпедо».

«Никакого секрета нет. Понимаю, что в начале сезона показывал не то, что от меня ждали. Сейчас очень много травмированных ребят. Мне дают больше игрового времени. Возросла ответственность за результат. Рад, что стало больше получаться в игре, но ещё есть куда стремиться.

Где играть удобнее — с краю или в центре? Судя по статистике — с краю. Но на самом деле выбирать не приходится. Всё решают тренеры. Нужно играть так, чтобы приносить пользу команде. На какой позиции, не имеет значения.

Что скажу о «Торпедо»? Скоростная команда. Очень хорошо действуют в неравных составах. Даже при игре в меньшинстве много забивают. Нужно быть внимательными, не терять концентрацию и показывать свой хоккей. Тогда всё получится", — цитирует Игумнова пресс-служба московского клуба.

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