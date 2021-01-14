Бычков — о МЧМ-2021: из-за результата вокруг сборной России довольно много негатива

Защитник молодёжной сборной России Роман Бычков поделился впечатлениями от МЧМ-2021.

«Тяжело ли было ждать дебюта? Я был готов к такому развитию событий, так что спокойно ждал своего шанса, был готов выйти на лёд в любую минуту. Напряжения по этому поводу не чувствовал, был уверен, что получу свой шанс. Предполагал, что сыграю против Австрии – так и получилось, тренеры дали другим защитникам передохнуть перед решающим матчем за лидерство в группе.

Дебютный матч с Австрией? Немного переживал, но от первой игры эмоции были только положительными: мы крупно выиграли, мне дали много игрового времени, а я смог набрать 3 очка.

Хет-трик из результативных передач? У меня были очень мастеровитые партнёры: они забивали свои моменты – мне шли в зачёт передачи. Больше импровизировали, но в концовке матча разыграли заготовленную на тренировке комбинацию.

Насколько я помню, на за всю историю МЧМ России никогда не удавалось обыграть Австрию всухую. Жалко, что не дали Артуху Ахтямову отыграть на ноль. К сожалению, в этом есть и моя вина – немного не успел за центральным нападающим, который и срезал шайбу в сетку.

Как команда перенесла поражения в двух последних матчах? Все были расстроены, ведь каждый мечтал о гораздо большем. После матча за третье место в раздевалке главный тренер сказал пару слов – что доволен всеми нами, что желает нам успехов в дальнейшей карьере. Из-за результата вокруг команды довольно много негатива – в медиа и социальных сетях. Я стараюсь от этого абстрагироваться – мы ещё во время турнира договорились по минимуму смотреть и читать новости, комментарии, чтобы не загружать голову.

Сувениры из Канады? Ещё до турнира тренеры «Бурана» попросили привезти им кепки – их заказ я выполнил. Остальные остались без подарков, но никто не обиделся», — приводит слова Бычкова пресс-служба МХЛ.