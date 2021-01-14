Козлов: между ВХЛ и КХЛ большая пропасть. Не хватает игроков, мастерства

Двукратный обладатель Кубка Стэнли, тренер «Куньлунь Ред Стар» Вячеслав Козлов рассказал о разнице между ВХЛ и КХЛ.
«Пошли ли на пользу два года в ВХЛ во главе «Химика»? Я осознанно на это шёл. Как и до этого соглашался поработать помощником Германа Титова в «Спартаке». Понимал, что, даже если вдруг позовут работать главным в КХЛ, мне ещё рановато будет. Вообще, если что-то не знаю, не стесняюсь спрашивать у Хартли и других опытных специалистов. Я ведь ещё молодой тренер, поэтому со многими общаюсь, звоню, спрашиваю. Периодически интересуюсь у Германа Титова, как работает Билл Питерс. Многому уже научился, но этот процесс не должен прекращаться. Это интересно и очень помогает. Наберусь опыта, будет предложение — возможно, попробую себя главным в КХЛ. Но в «Вышке» я мог нарабатывать навыки и проверять их. Там не такой большой уровень амбиций у руководства. В КХЛ надо не учиться приходить, а быть готовым побеждать.
Год назад Игорь Ларионов сказал, что в ВХЛ и МХЛ страшная коррупция, а в КХЛ засилье ветеранов? Насчёт коррупции не могу говорить, потому что не знаю. Но между ВХЛ и КХЛ большая пропасть. Не хватает игроков, мастерства. Есть ВХЛ и МХЛ, но после них нужно ещё много ступенек пройти, чтобы быть готовым к КХЛ. Слишком много команд, и на всех не хватает хоккеистов», — приводят слова Козлова «Известия».
- 14 января 2021
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