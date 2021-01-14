«Сибирь» проиграла «Куньлуню» в домашнем матче КХЛ

«Куньлунь Ред Стар» обыграл «Сибирь» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча проходила на арене «Сибирь» в Новосибирске и завершилась со счётом 3:1 (2:0, 1:0, 0:1) в пользу подопечных Алексея Ковалёва.

Шайбы в составе победителей забросили Вячеслав Лещенко, Райан Спроул и Итан Верек. Голкипер «Куньлуня» Джереми Смит отразил 35 бросков. У «Сибири» единственный гол забил Олег Ли.

Это четвёртое поражение новосибирского клуба в последних пяти играх. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Сибирь» 17 января в гостях встретится с московским «Динамо», а «Куньлунь» 19 января в Мытищах — с хабаровским «Амуром».

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».