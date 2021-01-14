«Сибирь» проиграла «Куньлуню» в домашнем матче КХЛ
«Куньлунь Ред Стар» обыграл «Сибирь» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча проходила на арене «Сибирь» в Новосибирске и завершилась со счётом 3:1 (2:0, 1:0, 0:1) в пользу подопечных Алексея Ковалёва.
Шайбы в составе победителей забросили Вячеслав Лещенко, Райан Спроул и Итан Верек. Голкипер «Куньлуня» Джереми Смит отразил 35 бросков. У «Сибири» единственный гол забил Олег Ли.
Это четвёртое поражение новосибирского клуба в последних пяти играх. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Сибирь» 17 января в гостях встретится с московским «Динамо», а «Куньлунь» 19 января в Мытищах — с хабаровским «Амуром».
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
Рекомендуем вам
- 14 января 2021
-
18:50
-
18:39
-
18:36
-
18:27
-
18:21
-
17:49
-
17:30
-
16:56
-
16:35
-
15:35
-
15:00
-
14:15
-
14:11
-
13:55
-
13:26
-
13:00
-
12:31
-
12:25
-
12:08
-
11:57
-
11:20
-
11:04
-
10:45
-
10:27
-
10:15
-
09:50
-
09:26
-
09:13
-
09:00
-
08:43
-
08:30
-
08:30
-
08:19
-
08:08
-
07:51
Партнерский контент
Рекомендуем вам