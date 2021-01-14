Теэму Хартикайнен обновил финский рекорд по количеству очков за сезон в КХЛ

В очередном матче игрового дня регулярного сезона КХЛ казахстанский «Барыс» принимает «Салават Юлаев». В концовке матча уфимский клуб ведёт со счётом 5:3.

Лидер бомбардирской гонки Теэму Хартикайнен отдал результативную передачу. Благодаря этому финский форвард достиг отметки 51 очко в нынешнем регулярном сезоне. Хартикайнен обновил финский рекорд КХЛ по количеству очков за сезон. Прежнее достижение принадлежало Эса Пирнесу и было установлено в сезоне-2008/2009 — 50 (22+28) очков в 51 матче.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео гола можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

Всего в КХЛ Хартикайнен провёл 497 матчей, забросил 162 шайбы и отдал 213 результативных передач при показателе полезности «+79».