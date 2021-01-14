«Салават Юлаев» в гостях обыграл «Барыс», забросив 6 шайб

Уфимский «Салават Юлаев» обыграл «Барыс» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча проходила на стадионе «Барыс-Арена» в Нур-Султане и завершилась со счётом 6:3 (1:0, 2:3, 3:0) в пользу подопечных Томи Лямся.

Одним из главных героев встречи стал форвард «Салавата Юлаева» Маркус Гранлунд, в активе которого гол и две результативные передачи. По два очка набрали Сакари Маннинен (1+1) и Дмитрий Кугрышев (0+2). Голкипер гостей Даниил Тарасов отразил 23 броска. У «Барыса» отличились Кирилл Панюков, Якоб Лилья и Никита Михайлис.

Это третья кряду победа уфимского клуба. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Барыс» 17 января дома встретится с хабаровским «Амуром», а «Салават Юлаев» 16 января в Магнитогорске — с местным «Металлургом».