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«Салават Юлаев» в гостях обыграл «Барыс», забросив 6 шайб

«Салават Юлаев» в гостях обыграл «Барыс», забросив 6 шайб
Хоккей / КХЛ 0

Уфимский «Салават Юлаев» обыграл «Барыс» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча проходила на стадионе «Барыс-Арена» в Нур-Султане и завершилась со счётом 6:3 (1:0, 2:3, 3:0) в пользу подопечных Томи Лямся.

Одним из главных героев встречи стал форвард «Салавата Юлаева» Маркус Гранлунд, в активе которого гол и две результативные передачи. По два очка набрали Сакари Маннинен (1+1) и Дмитрий Кугрышев (0+2). Голкипер гостей Даниил Тарасов отразил 23 броска. У «Барыса» отличились Кирилл Панюков, Якоб Лилья и Никита Михайлис.

Это третья кряду победа уфимского клуба. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Барыс» 17 января дома встретится с хабаровским «Амуром», а «Салават Юлаев» 16 января в Магнитогорске — с местным «Металлургом».

КХЛ - регулярный чемпионат
14 января 2021, четверг. 16:30 МСК
Барыс
Нур-Султан
Окончен
3 : 6
Салават Юлаев
Уфа
0:1 Ларсен (Маннинен, Гранлунд) – 13:56' (5x5)   1:1 Панюков (Фрэттин, Вароне) – 22:57' (5x5)   2:1 Лилья (Виделль, Диц) – 28:15' (5x3)   3:1 Михайлис (Орехов) – 29:03' (5x4)   3:2 Маннинен (Кадейкин) – 32:04' (5x5)   3:3 Плэтт (Науменков, Кугрышев) – 37:49' (5x4)   3:4 Алексеев (Кугрышев, Картаев) – 41:26' (5x5)   3:5 Гранлунд (Хартикайнен) – 47:08' (5x5)   3:6 Хохряков – 58:02' (en)
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