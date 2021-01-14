«Трактор» прервал серию из пяти поражений, дома обыграв «Витязь»
«Трактор» обыграл подольский «Витязь» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча проходила на стадионе «Арена-Трактор» имени Валерия Белоусова в Челябинске и завершилась со счётом 2:1 (0:0, 1:0, 1:1) в пользу подопечных Анвара Гатиятулина.
Шайбы в составе победителей забросили Вячеслав Основин и Денис Бодров. Голкипер «Трактора» Роман Вилл отразил 26 бросков. Единственный гол у «Витязя» забил Каспарс Даугавиньш.
Таким образом, челябинский клуб прервал серию из пяти поражений. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Витязь» 16 января в гостях встретится с ХК «Сочи», а «Трактор» 17 января в Челябинске — с ярославским «Локомотивом».
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