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«Трактор» прервал серию из пяти поражений, дома обыграв «Витязь»

«Трактор» прервал серию из пяти поражений, дома обыграв «Витязь»
Хоккей / КХЛ 0

«Трактор» обыграл подольский «Витязь» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча проходила на стадионе «Арена-Трактор» имени Валерия Белоусова в Челябинске и завершилась со счётом 2:1 (0:0, 1:0, 1:1) в пользу подопечных Анвара Гатиятулина.

Шайбы в составе победителей забросили Вячеслав Основин и Денис Бодров. Голкипер «Трактора» Роман Вилл отразил 26 бросков. Единственный гол у «Витязя» забил Каспарс Даугавиньш.

Таким образом, челябинский клуб прервал серию из пяти поражений. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Витязь» 16 января в гостях встретится с ХК «Сочи», а «Трактор» 17 января в Челябинске — с ярославским «Локомотивом».

КХЛ - регулярный чемпионат
14 января 2021, четверг. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
2 : 1
Витязь
Московская область
1:0 Основин – 21:55' (4x5)   2:0 Бодров (Бывальцев, Оберг) – 46:08' (5x4)   2:1 Даугавиньш (Ержабек) – 56:26' (5x5)
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