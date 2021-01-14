Бывший защитник московского «Динамо» Кирилл Лямин перешёл в польский «Катовице»

Защитник Кирилл Лямин продолжит карьеру в чемпионате Польши. Бывший хоккеист московского «Динамо» подписал контракт с «Катовице» до конца сезона.

В конце июля стало известно, что 34-летний Лямин подписал пробный контракт со «Спартаком». Защитник прошёл предсезонную подготовку в «Спартаке», однако красно-белые решили не предлагать Лямину полноценного соглашения. В ноябре игрок обороны вернулся в «Динамо», но не получил полноценного контракта.

В минувшем сезоне защитник провёл в общей сложности 60 матчей, в которых набрал 9 (3+6) очков при показателе полезности «+4». Кирилл Лямин выступал за «Спартак» в сезонах-2008/2009 и 2009/2010. В КХЛ играл в «Северстали», «Авангарде», «Нефтехимике» и «Автомобилисте».