Бывший защитник московского «Динамо» Кирилл Лямин перешёл в польский «Катовице»
Защитник Кирилл Лямин продолжит карьеру в чемпионате Польши. Бывший хоккеист московского «Динамо» подписал контракт с «Катовице» до конца сезона.
В конце июля стало известно, что 34-летний Лямин подписал пробный контракт со «Спартаком». Защитник прошёл предсезонную подготовку в «Спартаке», однако красно-белые решили не предлагать Лямину полноценного соглашения. В ноябре игрок обороны вернулся в «Динамо», но не получил полноценного контракта.
В минувшем сезоне защитник провёл в общей сложности 60 матчей, в которых набрал 9 (3+6) очков при показателе полезности «+4». Кирилл Лямин выступал за «Спартак» в сезонах-2008/2009 и 2009/2010. В КХЛ играл в «Северстали», «Авангарде», «Нефтехимике» и «Автомобилисте».
Рекомендуем вам
- 14 января 2021
-
20:09
-
19:59
-
19:16
-
19:03
-
18:57
-
18:50
-
18:39
-
18:36
-
18:27
-
18:21
-
17:49
-
17:30
-
16:56
-
16:35
-
15:35
-
15:00
-
14:15
-
14:11
-
13:55
-
13:26
-
13:00
-
12:31
-
12:25
-
12:08
-
11:57
-
11:20
-
11:04
-
10:45
-
10:27
-
10:15
-
09:50
-
09:26
-
09:13
-
09:00
-
08:43
Партнерский контент
Рекомендуем вам