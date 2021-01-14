Гатиятулин: где-то «Трактору» не хватает концентрации, волнение сказывается и идут ошибки

Главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ с «Витязем» (2:1).

«Непростой матч после пяти поражений. Рады, что прервали эту серию. Видно было, что играли очень осторожно. Где-то, видимо, мешала скованность, было несколько неточных передач. Тем не менее сыграли по заданию. Ребята — молодцы, самоотдача на уровне. Опять же, поддержка болельщиков нам очень помогла. Оценивать конкретных хоккеистов я не буду. Ошибаются все, но это игра. Сыграли именно командой, в обороне выглядели неплохо и в атаке создавали моменты.

Перед матчем капитан и ассистенты встречались с руководством клуба. Руководители, как всегда, вместе с нами, они выразили поддержку команде. Получился хороший разговор. Мы — одна команда. Почему «Трактор» пропускает в концовках? Поражения не придают уверенности, где-то не хватает концентрации, волнение сказывается и идут ошибки. Рады, что прервали эту серию. Сейчас важно восстановиться и нужно готовиться к следующей игре. В большинстве не хватает завершения. Надо играть смелее, брать на себя ответственность. Большая часть голов забивается не после розыгрышей, а с отскоков, с добивания. Мы в этом направлении работаем, и надеюсь, что поправим большинство в ближайшее время», — приводит слова Гатиятулина пресс-служба КХЛ.