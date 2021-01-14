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«Локомотив» всухую обыграл ЦСКА, забросив 3 шайбы

«Локомотив» всухую обыграл ЦСКА, забросив 3 шайбы
Хоккей / КХЛ 0

«Локомотив» обыграл ЦСКА в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча проходила на стадионе «Арена-2000 Локомотив» в Ярославле и завершилась со счётом 3:0 (1:0, 2:0, 0:0) в пользу подопечных Андрея Скабелки.

Одним из главных героев встречи стал форвард «Локомотива» Павел Красковский, который отдал три результативные передачи. Два очка набрал Егор Коршков (1+1). Пятый шат-аут в сезоне оформил голкипер хозяев Эдди Паскуале, отразив 20 бросков.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Таким образом, прервалась трёхматчевая победная серия «армейцев». В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ ЦСКА дома встретится со СКА, а «Локомотив» в Челябинске — с местным «Трактором». Обе встречи состоятся 17 января.

КХЛ - регулярный чемпионат
14 января 2021, четверг. 19:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
3 : 0
ЦСКА
Москва
1:0 Аверин (Петерссон, Красковский) – 14:46' (5x5)   2:0 Марченко (Красковский, Коршков) – 23:18' (5x5)   3:0 Коршков (Охтамаа, Красковский) – 27:48' (5x5)
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