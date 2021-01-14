ЦСКА впервые за 70 последних матчей не забил в КХЛ

«Локомотив» обыграл ЦСКА в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча проходила на стадионе «Арена-2000 Локомотив» в Ярославле и завершилась со счётом 3:0 (1:0, 2:0, 0:0) в пользу подопечных Андрея Скабелки.

Таким образом, ЦСКА прервал серию из 69 матчей, в которых он забивал голы в КХЛ. В последний раз, до матча с «Локомотивом», столичный клуб не сумел отличиться 12 декабря 2019 года в домашнем матче регулярного чемпионата с московским «Динамо», который завершился со счётом 0:3.

Одним из главных героев встречи стал форвард «Локомотива» Павел Красковский, который отдал три результативные передачи. Два очка набрал Егор Коршков (1+1). Пятый шат-аут в сезоне оформил голкипер хозяев Эдди Паскуале, отразив 20 бросков.

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ ЦСКА дома встретится со СКА, а «Локомотив» в Челябинске — с местным «Трактором». Обе встречи состоятся 17 января.