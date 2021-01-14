Никитин: ЦСКА пропустил необязательные голы, было тяжело взламывать оборону «Локомотива»

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ с «Локомотивом» (0:3).

«Пропустили необязательные голы, было тяжело взламывать их оборону потом. Четвёртое звено сегодня здорово отработало, хороший опыт, с хорошей командой держали уровень. «Локомотив» играл в свою игру, мы готовились, в команде есть мастера, которые могут исполнить. Кто забивает, тот выигрывает. У Джона Гилмора повреждение, тяжело сказать степень тяжести, Антона Слепышева ждём уже в ближайших играх», — приводит слова Никитина пресс-служба КХЛ.

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ ЦСКА дома встретится со СКА, а «Локомотив» в Челябинске — с местным «Трактором». Обе встречи состоятся 17 января.