Алексеев: в «Вашингтоне» сказали, что для меня лучше развиваться в «Салавате»

Защитник «Салавата Юлаева» Александр Алексеев прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ с «Барысом» (6:3).
«Хорошо сыграли. Медленно начали. Потом перевели игру в наше русло и выиграли. Смотрели перед матчем, как «Барыс» играет на контратаках. Тренеры сделал хорошо работу и разобрали соперника. Стало ли проблемой для команды игра на канадской площадке? Я не думаю, что есть проблема. Ребятам было непривычно играть на такой площадке, но мы привыкли и всё было хорошо.
Поговорили с тренером в «Вашингтоне», который отвечает за проспектов. Вся организация сказала, что для меня лучше здесь развиваться, играть. За «Вашингтоном» слежу. Я рад, что остался, в Уфе лучшие болельщики в лиге. Классная атмосфера. Цулыгин отвечает за защитников, он делает отличную работу. С ним работаем над индивидуальными компонентами, у нас отлично получается на тренировках, и мы это воплощаем в игре», — приводит слова Алексеева «ГорОбзор.Ру».
- 14 января 2021
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