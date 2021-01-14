Кравец: большинство – это основное, что помогло бы «Витязю» выиграть у «Трактора»

Главный тренер «Витязя» Михаил Кравец прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ с «Трактором» (1:2).
«Такой обоюдоострый матч, команды хорошо выглядели в обороне. С нашей стороны я доволен игрой именно в обороне. В меньшинстве ребята хорошо отыграли. Но атака, игра в чужой зоне, большинство – это основное, что нам помогло бы выиграть. Однако мало того, что не реализовали свои моменты, а ещё и пропустили гол в большинстве. Хотя все знают, сколько «Трактор» забил в меньшинстве. Но это хоккей, ошибки бывают у всех. Не сдавались до конца, забили хороший гол и могли забросить еще шайбы.
Третий период, считаю, вообще был полностью наш. Жизнь продолжается, надо бороться и находить резервы для следующих игр, в которых надо брать очки», — приводит слова Кравца пресс-служба КХЛ.
- 14 января 2021
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