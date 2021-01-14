Жена Овечкина показала младшего сына в форме «Вашингтона»

Анастасия Шубская, жена хоккеиста «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, опубликовала фотографию с младшим сыном Ильёй в форме «Кэпиталз».

Фото: www.instagram.com/nastyashubskaya/

Напомним, пара воспитывает двоих детей. Старший сын Овечкина, Серёжа, родился 18 августа 2018 года. 27 мая 2020 года у пары родился второй сын, которого назвали Ильёй.

В минувшем регулярном чемпионате НХЛ Овечкин стал третьим в истории лиги игроком — лидером по голам за сезон в возрасте 34 и более лет. На момент досрочной остановки регулярного чемпионата в послужном списке Овечкина было 48 забитых голов. Он разделил награду, вручаемую лучшему снайперу НХЛ, с форвардом «Бостон Брюинз» Давидом Пастрняком, на счету которого также 48 шайб.

Завтра, 15 января, «Вашингтон» в первом матче нового сезона встретится с «Баффало Сэйбрз». Начало — в 3:00 мск