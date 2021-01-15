Александр Овечкин набрал первое очко в новом сезоне НХЛ

В Баффало на стадионе «Кибэнк-центр» проходит матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Баффало Сэйбрз» принимает «Вашингтон Кэпиталз».

На момент написания новости проходит первый период. Счёт в матче 1:1. Гости открыли счёт на шестой минуте. Гол в свой актив записал Никлас Бекстрём. Результативными передачами отмелись российский нападающий Александр Овечкин и американский форвард Ти Джей Оши. Хозяева ответили точным броском Тейлора Холла на девятой минуте.

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В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги будет сыграно 868 матчей. Каждая команда проведёт по 56 матчей. Завершение регулярного сезона намечено на 8 мая. В этот день матчи проведут 30 команд из 31 существующей.