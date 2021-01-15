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Игорь Шестёркин пропустил три гола в первом периоде матча с «Айлендерс»

В Нью-Йорке на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» проходит матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимает «Нью-Йорк Айлендерс».

После первого периода «Нью-Йорк Айлендерс» ведёт со счётом 3:0. Заброшенными шайбами отличились Брок Нельсон, Андерс Ли и Мэтью Барзал. Ворота «Рейнджерс» защищает российский голкипер Игорь Шестёркин.

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Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео можно на сайте «Яндекс.Эфир».

Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео можно на сайте «Яндекс.Эфир».

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги будет сыграно 868 матчей. Каждая команда проведёт по 56 матчей. Завершение регулярного сезона намечено на 8 мая. В этот день матчи проведут 30 команд из 31 существующей.