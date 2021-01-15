Овечкин вышел на 4-е место в истории НХЛ по матчам с 2+ очками среди европейцев

В Баффало на стадионе «Кибэнк-центр» проходит матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Баффало Сэйбрз» принимает «Вашингтон Кэпиталз».

На момент написания новости проходит второй период. Счёт в матче 3:1 в пользу «Вашингтона». Российский нападающий гостей Александр Овечкин отметился двумя результативными передачами. Как сообщается в «Твиттере» StatsCentre, Овечкин сравнялся с Матсом Сундиным и занимает 4-е место в истории НХЛ по количеству матчей (363) с 2+ очками среди европейских хоккеистов. Лидером по этому показателю является Яромир Ягр (540). В тройку также входят Яри Курри (385) и Теему Селянне (382).

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги будет сыграно 868 матчей. Каждая команда проведёт по 56 матчей. Завершение регулярного сезона намечено на 8 мая. В этот день матчи проведут 30 команд из 31 существующей.