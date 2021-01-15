«Вашингтон» обыграл «Баффало», у Овечкина две передачи

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Баффало Сэйбрз» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча закончилась победой гостей со счётом 6:4.
В составе победителей по одному голу забили Никлас Бэкстрем, Ти Джей Оши, Джон Карлсон, Бренден Диллон, Якуб Врана и Гарнет Хэтэуэй. На счету капитана Александра Овечкина 2 ассиста. Это позволило ему войти в топ-5 европейских хоккеистов по числу матчей с 2 и более очками. Александр разделил с Матсом Сундином 4-е место в истории НХЛ по этому показателю — у обоих по 363 такие игры.
Российские игроки «Вашингтона» Дмитрий Орлов и Евгений Кузнецов очков не набрали. Голкипер Илья Самсонов отразил 22 броска из 26.
У «Баффало» заброшенными шайбами отличились Тейлор Холл, Тобиас Ридер, Джейк Маккейб и Виктор Олофссон.
Следующий матч команды также сыграют в Баффало. Встреча состоится 16 января.
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