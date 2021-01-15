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«Вашингтон» обыграл «Баффало», у Овечкина две передачи

«Вашингтон» обыграл «Баффало», у Овечкина две передачи
Хоккей / НХЛ 0
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В матче регулярного чемпионата НХЛ «Баффало Сэйбрз» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча закончилась победой гостей со счётом 6:4.

В составе победителей по одному голу забили Никлас Бэкстрем, Ти Джей Оши, Джон Карлсон, Бренден Диллон, Якуб Врана и Гарнет Хэтэуэй. На счету капитана Александра Овечкина 2 ассиста. Это позволило ему войти в топ-5 европейских хоккеистов по числу матчей с 2 и более очками. Александр разделил с Матсом Сундином 4-е место в истории НХЛ по этому показателю — у обоих по 363 такие игры.

Российские игроки «Вашингтона» Дмитрий Орлов и Евгений Кузнецов очков не набрали. Голкипер Илья Самсонов отразил 22 броска из 26.

У «Баффало» заброшенными шайбами отличились Тейлор Холл, Тобиас Ридер, Джейк Маккейб и Виктор Олофссон.

Следующий матч команды также сыграют в Баффало. Встреча состоится 16 января.

НХЛ - регулярный чемпионат
15 января 2021, пятница. 03:00 МСК
Баффало Сэйбрз
Баффало
Окончен
4 : 6
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Бекстрём (Овечкин, Оши) – 05:43' (5x5)   1:1 Холл (Олофссон, Айкел) – 08:48' (5x4)   1:2 Оши (Овечкин, Карлсон) – 10:33' (5x4)   1:3 Карлсон (Оши, Бекстрём) – 27:05' (5x5)   1:4 Диллон (Шири, Эллер) – 33:23' (5x5)   2:4 Ридер (Козенс, Маккейб) – 38:46' (5x5)   3:4 Маккейб (Айкел, Томпсон) – 40:20' (5x5)   3:5 Врана – 40:46' (5x5)   4:5 Олофссон (Холл, Райнхарт) – 58:06' (6x5)   4:6 Хэтэуэй (Дженсен) – 58:57' (en)
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