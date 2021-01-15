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Голкипер «Айлендерс» Семён Варламов повторил клубное достижение 45-летней давности

Голкипер «Айлендерс» Семён Варламов повторил клубное достижение 45-летней давности
Хоккей / НХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Нью-Йорк Айлендерс». Матч завершился со счётом 4:0 в пользу команды Барри Тротца, одержавшей первую победу в этом сезоне.

В составе победителей дублем отметился американский нападающий Андерс Ли. Ещё по голу забили американец Брок Нельсон и канадец Мэтью Барзал. Голкипер «Айлендерс» Семён Варламов оформил шат-аут, отразив все 24 броска.

Варламов стал вторым голкипером в истории «Айлендерс», кому удалось отыграть на ноль в матче открытия сезона. Российский вратарь повторил клубное достижение Гленна Рёша, установленное в 1976 году. Ещё один российский вратарь Илья Сорокин провел игру на скамейке запасных.

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