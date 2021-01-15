Макдэвид забил гол после эффектного прохода и оформил первый хет-трик в сезоне НХЛ

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Эдмонтон Ойлерз» принимает «Ванкувер Кэнакс», После второго периода хозяева впереди со счётом 4:2.

Главным героем матча становится капитан «нефтяников» Коннор Макдэвид, уже оформивший первый хет-трик в нынешнем сезоне. Сначала канадский нападающий отличился за одну секунду до конца первого периода, затем поразил ворота Тэтчера Демко после эффектного сольного прохода, после чего во второй раз в матче реализовал большинство.

Права на видео принадлежат Национальной хоккейной лиги. Видео первого гола можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.

Права на видео принадлежат Национальной хоккейной лиги. Видео второго гола можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.