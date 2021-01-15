Свечников забросил шайбу в победном для «Каролины» матче против «Детройта»

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Каролина Харрикейнз» обыграл «Детройт Ред Уингз» со счётом 3:0. Третью шайбу в матче забросил россиянин Андрей Свечников.

Первую шайбу за «Каролину» в ворота гостей на 4-й минуте отправил Нино Нидеррайтер. Второй гол за 2,5 минуты до конца встречи оформил Райан Дзингел. Россиянин Свечников поразил уже пустые ворота соперника за минуту до финальной сирены.

Таким образом, Свечников стал первым российским хоккеистом, забросившим шайбу в новом регулярном чемпионате НХЛ-2020/21. Для форварда это 45-я шайба в НХЛ. Всего на его счету 99 (45+54) очков в 151 матче регулярного чемпионата.

Ранее нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин вышел на 4-е место в истории НХЛ по матчам с 2+ очками среди европейцев.