Хассетт — о победе «Кэпиталз»: Овечкин не забил два-три гола, это уже кажется неправильным

Обозреватель Russian Machine Never Breaks Петер Хассетт прокомментировал победу «Вашингтон Кэпиталз» в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Баффало Сэйбрз» (6:4). Капитан столичной команды Александр Овечкин оформил ассистентский дубль.

«Какая странная игра! Нам потребуется больше времени, чтобы оценить эту версию команды. Трудно понять, насколько хорошими для «Вашингтона» будут первые дни сезона, потому что первый матч был смесью хоккейной предсезонной вялости с безумно напряжёнными фрагментами плей-офф. Тем не менее это было хорошее усилие. Овечкин не забил два-три гола, это уже кажется неправильным. Но он может исправить это в пятницу вечером!» — полагает Хассетт.

Российские игроки «Вашингтона» Дмитрий Орлов и Евгений Кузнецов очков не набрали. Голкипер Илья Самсонов отразил 22 броска из 26.