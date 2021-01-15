Макдэвид уступает только Кучерову по матчам с 4+ очками с момента своего дебюта в НХЛ

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Эдмонтон Ойлерз» принимал «Ванкувер Кэнакс». Матч завершился со счётом 5:2 в пользу команды Дэйва Типпетта.

Главным героем матча стал капитан «нефтяников» Коннор Макдэвид, оформивший первый хет-трик в нынешнем сезоне. Также в активе канадского форварда результативная передача в эпизоде с голом Райана Ньюджент-Хопкинса. Таким образом 24-летний нападающий набрал четыре очка в сегодняшнем матче.

Макдэвид дебютировал в НХЛ в сезоне-2015/2016. За карьеру в лиге Коннор провёл 13 матчей, в которых набирал минимум четыре очка за встречу. По этому показателю канадский форвард занимает второе место в лиге за последние шесть лет. Макдэвид уступает только нападающему «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никите Кучерову по матчам с 4+ очками с момента своего дебюта в НХЛ. Россиянин за это время сыграл 15 подобных матчей.