Филип Форсберг вышел на второе место в истории «Нэшвилла» по заброшенным шайбам в НХЛ
В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Нэшвилл Предаторз» принимал «Коламбус Блю Джекетс». Матч завершился со счётом 3:1 в пользу команды Джона Хайнса. Автором победной шайбы стал шведский нападающий Филип Форсберг.
26-летний нападающий записал на свой счёт 167-ю заброшенную шайбу за карьеру в «Нэшвилле». По этому показателю уроженец Эстерволы вышел на второе место в клубной истории, превзойдя результат защитника Ши Уэбера (166), ныне играющего за «Монреаль Канадиенс».
Клубный рекорд принадлежит нападающему Дэвиду Легуонду, в активе которого 210 точных бросков в 956 матчах за клуб. В свою очередь Форсберг сыграл всего 459 матчей. В топ-5 также входят Мартин Эрат (163 гола) и Крэйг Смит (162 шайбы).
Свечников ввёл новую моду в НХЛ. Форсберг повторил его чудо-гол на скорости
А защитники и вратари уже пытаются придумать, как противостоять фантастическому финту.
Рекомендуем вам
- 15 января 2021
-
08:05
-
07:59
-
07:35
-
07:13
-
07:03
-
06:50
-
06:42
-
06:42
-
06:28
-
06:27
-
06:13
-
04:33
-
03:53
-
03:33
- 14 января 2021
-
23:36
-
23:15
-
22:52
-
22:29
-
21:59
-
21:43
-
21:11
-
21:00
-
20:48
-
20:09
-
19:59
-
19:16
-
19:03
-
18:57
-
18:50
-
18:39
-
18:36
-
18:27
-
18:21
-
17:49
-
17:30
Партнерский контент
Рекомендуем вам