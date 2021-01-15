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Филип Форсберг вышел на второе место в истории «Нэшвилла» по заброшенным шайбам в НХЛ

Филип Форсберг вышел на второе место в истории «Нэшвилла» по заброшенным шайбам в НХЛ
Хоккей / НХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Нэшвилл Предаторз» принимал «Коламбус Блю Джекетс». Матч завершился со счётом 3:1 в пользу команды Джона Хайнса. Автором победной шайбы стал шведский нападающий Филип Форсберг.

26-летний нападающий записал на свой счёт 167-ю заброшенную шайбу за карьеру в «Нэшвилле». По этому показателю уроженец Эстерволы вышел на второе место в клубной истории, превзойдя результат защитника Ши Уэбера (166), ныне играющего за «Монреаль Канадиенс».

Клубный рекорд принадлежит нападающему Дэвиду Легуонду, в активе которого 210 точных бросков в 956 матчах за клуб. В свою очередь Форсберг сыграл всего 459 матчей. В топ-5 также входят Мартин Эрат (163 гола) и Крэйг Смит (162 шайбы).

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