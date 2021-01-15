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«Миннесота» в «Твиттере» — о Капризове: этот парень. Этот чёртов парень

«Миннесота» в «Твиттере» — о Капризове: этот парень. Этот чёртов парень
Хоккей / НХЛ 0
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В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Миннесота Уайлд» победил «Лос-Анджелес Кингз» со счётом 4:3 ОТ.

В составе «Лос-Анджелеса» заброшенными шайбами отметились Джефф Картер, Андреас Атанасиу и Адриан Кемпе. У «Миннесоты» отличились Юнас Бродин, Виктор Раск, Маркус Фолиньо и Кирилл Капризов. Российский форвард отличился в овертайме в своём дебютном матче в НХЛ. Также на счету Кирилла две голевые передачи в матче.

Пресс-служба «Миннесоты» отреагировала на невероятный дебют 23-летнего россиянина в НХЛ. «Этот парень. Этот чёртов парень», — сказано в сообщении «дикарей» в официальном «твиттере» клуба.

Фото можно посмотреть в официальном «твиттере» «Миннесоты».

«Уайлд» выбрали Капризова в 2015 году в пятом раунде под общим 135-м номером. Россиянин провёл первый матч за американский клуб спустя 2029 дней после драфта.

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