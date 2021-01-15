Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
«Динамо Мск» — «Торпедо НН». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Главный тренер «Миннесоты» — о своих мыслях во время прохода Капризова: пожалуйста, забей

Главный тренер «Миннесоты» — о своих мыслях во время прохода Капризова: пожалуйста, забей
Хоккей / НХЛ 0
Аудио-версия:

Главный тренер «Миннесоты Уайлд» Дин Эвасон после победы в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Лос-Анджелес Кингз» (4:3 ОТ) рассказал, о чём успел подумать в момент прохода Кирилла Капризова в овертайме.

«Пожалуйста, забей», — сказал Эвасон на послематчевой пресс-конференции.

23-летний Капризов с ходу установил рекорд «Миннесоты». Кирилл стал первым игроком в истории клуба, набравшим три очка в своём дебютном матче за карьеру в НХЛ. «Уайлд» выбрали Капризова в 2015 году в пятом раунде под общим 135-м номером. Россиянин провёл первый матч за американский клуб спустя 2029 дней после драфта.

Капризов дебютировал в КХЛ в сезоне-2014/2015 в составе новокузнецкого «Металлурга». В «Кузне» провёл два сезона, после чего перешёл в «Салават Юлаев». В уфимской команде провёл год и перешёл в ЦСКА, где в 2019 году выиграл Кубок Гагарина. За карьеру в лиге россиянин сыграл 340 матчей, забросил 124 шайбы и отдал 137 результативных передач.

Кирилл Капризов установил рекорд «Миннесоты» в дебютном матче в НХЛ
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021