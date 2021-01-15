Главный тренер «Миннесоты» — о своих мыслях во время прохода Капризова: пожалуйста, забей

Главный тренер «Миннесоты Уайлд» Дин Эвасон после победы в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Лос-Анджелес Кингз» (4:3 ОТ) рассказал, о чём успел подумать в момент прохода Кирилла Капризова в овертайме.

«Пожалуйста, забей», — сказал Эвасон на послематчевой пресс-конференции.

23-летний Капризов с ходу установил рекорд «Миннесоты». Кирилл стал первым игроком в истории клуба, набравшим три очка в своём дебютном матче за карьеру в НХЛ. «Уайлд» выбрали Капризова в 2015 году в пятом раунде под общим 135-м номером. Россиянин провёл первый матч за американский клуб спустя 2029 дней после драфта.

Капризов дебютировал в КХЛ в сезоне-2014/2015 в составе новокузнецкого «Металлурга». В «Кузне» провёл два сезона, после чего перешёл в «Салават Юлаев». В уфимской команде провёл год и перешёл в ЦСКА, где в 2019 году выиграл Кубок Гагарина. За карьеру в лиге россиянин сыграл 340 матчей, забросил 124 шайбы и отдал 137 результативных передач.