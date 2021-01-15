Дамба — о дебюте Капризова в НХЛ: Кирилл — это что-то с чем-то

Защитник «Миннесоты Уайлд» Мэтт Дамба ярко прокомментировал дебют российского нападающего Кирилла Капризова в НХЛ.

«Кирилл — это что-то с чем-то. Именно поэтому мы зовём его Долларовый Кирилл», — сказал Дамба.

23-летний Капризов с ходу установил рекорд «Миннесоты». Кирилл стал первым игроком в истории клуба, набравшим три очка в своём дебютном матче за карьеру в НХЛ. Помимо этого, Капризов стал третьим новичком в истории НХЛ, забившим в овертайме дебютного матча в лиге. В сезоне-1941/1942 подобным образом дебютировал в лиге Ник Кнотт, а в октябре 1990 года нападающий «Калгари Флэймз» Тим Суини принёс победу «огонькам», забросив шайбу в дополнительном отрезке. С тех пор никому из новичков лиги не удавалось отличиться в овертайме первого матча в НХЛ.