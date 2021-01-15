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Блэкберн: Капризов может сделать «Миннесоту» не самой скучной организацией в мире спорта

Блэкберн: Капризов может сделать «Миннесоту» не самой скучной организацией в мире спорта
Хоккей / НХЛ 0
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Журналист издания CBCSports Пит Блэкберн прокомментировал дебют российского нападающего «Миннесоты Уайлд» Кирилла Капризова в НХЛ.

«Капризов может собственноручной сделать „Миннесоту“ не самой скучной организацией в мире спорта», — написал Блэкберн в «Твиттере».

23-летний Капризов с ходу установил рекорд «Миннесоты». Кирилл стал первым игроком в истории клуба, набравшим три очка в своём дебютном матче за карьеру в НХЛ. Помимо этого, Капризов стал третьим новичком в истории НХЛ, забившим в овертайме дебютного матча в лиге. В сезоне-1941/1942 подобным образом дебютировал в лиге Ник Кнотт, а в октябре 1990 года нападающий «Калгари Флэймз» Тим Суини принёс победу «огонькам», забросив шайбу в дополнительном отрезке. С тех пор никому из новичков лиги не удавалось отличиться в овертайме первого матча в НХЛ.

Дамба — о дебюте Капризова в НХЛ: Кирилл — это что-то с чем-то
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