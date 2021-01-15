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Главный тренер «Миннесоты» рассказал, что ему больше всего понравилось в игре Капризова

Главный тренер «Миннесоты» рассказал, что ему больше всего понравилось в игре Капризова
Хоккей / НХЛ 0
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Главный тренер «Миннесоты Уайлд» Дин Эвасон после победы в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Лос-Анджелес Кингз» (4:3 ОТ) прокомментировал дебют российского нападающего Кирилла Капризова в лиге.

«То, что мы видели от Капризова в раздевалке, в первую очередь говорит о его стремлении быть командным игроком. Знаете, в его поведении не было никаких признаков в стиле „я отличный парень“. Он проявил себя хорошим хоккеистом и командным игроком.

Кирилл делал правильные вещи в нападении, однако нас гораздо больше волновало, как он справится с игрой в обороне, потому что хоккей — это командная игра. И Кирилл отлично справился с этой задачей. Он не пытался обыграть всех соперников один на один и не бегал по всей площадке туда-сюда, а играл вместе с партнёрами. Это вызвало у нас самое большое удовольствие», — цитирует Эвасона Startribune.

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