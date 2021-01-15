Мизутани: в овертайме Капризов сыграл роль героя. Легенда о Кирилле продолжила расти

Обозреватель Pioneer Press Дэн Мизутани прокомментировал дебют российского нападающего Кирилла Капризова в НХЛ.
«Капризов блестяще дебютировал, «подняв» «Миннесоту» до победы. Пять последних лет вопрос заключался в том, сможет ли Кирилл оправдать тот ажиотаж, который царил вокруг него. В своём первом матче в НХЛ 23-летний россиянин показал, что сможет. Хотя, на самом деле, перед его дебютом в лиге даже не было достаточно ажиотажа — настолько хорош он был в этот вечер. На протяжении всей игры он демонстрировал что-то невероятное.
Но как бы ни важна была победа, хотя в сжатом сезоне из 56 матчей каждый выигрыш ценнее обычного, Капризов доказал, что он настоящий. Он был лучшим игроком на площадке, оправдав все высокие ожидания в своём первом матче в свитере «Уайлд». И заставил всех задуматься, насколько хорош он может быть. В овертайме он сыграл роль героя, которую невозможно было даже придумать. Но он это сделал, и легенда о Капризове продолжила расти», — восторженно написал Мизутани.
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