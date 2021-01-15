Беднар — о Ничушкине в матче с «Сент-Луисом»: он затерялся в общей чехарде, много потерь

Главный тренер «Колорадо Эвеланш» Джаред Беднар высказался об игре форварда Валерия Ничушкина в первом матче нового сезона НХЛ с «Сент-Луис Блюз» (1:4). В составе денверцев он получил меньше всех игрового времени – 8.42.

«Он тоже был недостаточно хорош. Слишком много потерь. Но я не хочу выделять его на фоне остальных, поскольку то же самое можно сказать о более чем половине нашей команды. У меня высокие ожидания от Вэла, но он затерялся в общей чехарде.

Ещё утром меня спрашивали, в чём я вижу ключ к этой игре. Для меня главный вопрос был в том, готовы ли мы соревноваться против реального оппонента, носящего свитер другого клуба. В этом ведь и заключается главное отличие тренировочного лагеря от реального матча. Ответ – нет.

Нас переработали c самого начала. Мы не были готовы. У нас включились ленивые привычки. Возможно, думали, что будет легче, чем на самом деле – и это было заметно. Что там было по броскам в первом периоде: 5-17? «Блюз» заслуживали победы, здесь даже вопросов никаких быть не может. Надеюсь, для нашей команды это станет громким звонком», – цитирует Беднара пресс-служба НХЛ.